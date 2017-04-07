Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке у супружеской пары изъяли почти 2 тыс. литров алкоголя
На Камчатке СКР возбудил уголовное дело против супружеской пары из Вилючинска, которые незаконно торговали спиртосодержащей продукцией. Как сообщили в ведомстве, свою деятельность 37-летний мужчина и его 33-летняя жена, начали в прошлом году.
Они в целях сбыта потребителям приобрели более 1 800 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в емкости по 3, 5, 10 и 200 литров, которую хранили в гараже, расположенном в городе Вилючинск и сбывали местным жителям для употребления в качестве спиртного напитка.
«Согласно результатам экспертизы, изъятая спиртосодержащая жидкость признана опасной для жизни и здоровья потребителей в связи с наличием токсичных примесей. Расследование уголовного дела продолжается.
За совершение вышеуказанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет», - говорят в СКР.
В МВД уточнили, что гараже супругов полицейские обнаружили около двух тысяч литров алкоголя (вино, водка, мартини, коньяк, 200-литровые бочки со спиртом и т.д.), которые задержанные реализовывали, давая объявления в интернете Бутылки со спиртным не имели маркировки, документов, указывающих на легальное происхождение алкогольной продукции, «продавцы» правоохранителям предоставить не смогли.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1
В с. Воямполка тоже торгуют. Уже давно. Надо обратить внимание.