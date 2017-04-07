На Камчатке у супружеской пары изъяли почти 2 тыс. литров алкоголя

На Камчатке СКР возбудил уголовное дело против супружеской пары из Вилючинска, которые незаконно торговали спиртосодержащей продукцией. Как сообщили в ведомстве, свою деятельность 37-летний мужчина и его 33-летняя жена, начали в прошлом году.

Они в целях сбыта потребителям приобрели более 1 800 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в емкости по 3, 5, 10 и 200 литров, которую хранили в гараже, расположенном в городе Вилючинск и сбывали местным жителям для употребления в качестве спиртного напитка.

«Согласно результатам экспертизы, изъятая спиртосодержащая жидкость признана опасной для жизни и здоровья потребителей в связи с наличием токсичных примесей. Расследование уголовного дела продолжается.

За совершение вышеуказанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет», - говорят в СКР.

В МВД уточнили, что гараже супругов полицейские обнаружили около двух тысяч литров алкоголя (вино, водка, мартини, коньяк, 200-литровые бочки со спиртом и т.д.), которые задержанные реализовывали, давая объявления в интернете Бутылки со спиртным не имели маркировки, документов, указывающих на легальное происхождение алкогольной продукции, «продавцы» правоохранителям предоставить не смогли.