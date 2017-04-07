На Камчатке у супружеской пары изъяли почти 2 тыс. литров алкоголя

07 апреля 2017, 09:42

На Камчатке СКР возбудил уголовное дело против супружеской пары из Вилючинска, которые незаконно торговали спиртосодержащей продукцией. Как сообщили в ведомстве, свою деятельность 37-летний мужчина и его 33-летняя жена, начали в прошлом году. 
 
Они  в целях сбыта потребителям приобрели более 1 800 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в емкости по 3, 5, 10 и 200 литров, которую хранили в гараже, расположенном в городе Вилючинск и сбывали местным жителям для употребления в качестве спиртного напитка.  
 
«Согласно результатам экспертизы, изъятая спиртосодержащая жидкость признана опасной для жизни и здоровья потребителей в связи с наличием токсичных  примесей. Расследование уголовного дела продолжается.
За совершение вышеуказанного преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет», - говорят в СКР. 
 
В МВД уточнили, что гараже супругов полицейские обнаружили около двух тысяч литров алкоголя (вино, водка, мартини, коньяк, 200-литровые бочки со спиртом и т.д.), которые задержанные реализовывали, давая объявления в интернете Бутылки со спиртным не имели маркировки, документов, указывающих на легальное происхождение алкогольной продукции, «продавцы» правоохранителям предоставить не смогли. 

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 1

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

#1Здешний.07 апреля 2017, 11:10

В с. Воямполка тоже торгуют. Уже давно. Надо обратить внимание.

Вчера

07 апреля 2017, 17:23
На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
07 апреля 2017, 17:21
Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
07 апреля 2017, 16:52
На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет
07 апреля 2017, 16:38
Туши двух китов выбросило на берег на Камчатке
07 апреля 2017, 14:07
Два человека отправились в сторону Авачинского залива на Камчатке и пропали
07 апреля 2017, 13:05
Тихоокеанский циклон заденет юг Камчатки

За неделю

06 апреля 2017, 16:28
В столице Камчатки закупят девять рамочных металлодетектора для массовых мероприятий
06 апреля 2017, 16:27
Акция «Чистый лес — территория без огня» пройдет на Камчатке
06 апреля 2017, 16:26
Военные вертолетчики отработали спасение людей на Камчатке
06 апреля 2017, 14:10
Жители Камчатки выйдут на акцию «Вместе против терроризма»
06 апреля 2017, 14:07
Камчатские депутаты предлагают выделить 3 млн рублей для авиаучетов лосей
06 апреля 2017, 14:06
На Камчатке готовятся к открытию навигации для маломерных судов

За месяц

30 марта 2017, 08:06
Пробуждение медведей на Камчатке не связано с извержением вулкана Камбальный: ученые
30 марта 2017, 07:55
На Камчатке полиция усилит мониторинг интернет-ресурсов, которыми пользуются подростки
29 марта 2017, 14:48
Власти Камчатки опровергли необходимость для жителей Эссо и Анавгая брать разрешения, идя в лес
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?