На Камчатке ученые оценили заполнение нерестилищ бассейна реки Большой как «рекордное»

16 августа 2017, 12:53

Авиаучеты, проведенные специалистами КамчатНИРО, показали лучшее за последние годы заполнение нерестилищ нерки, чавычи, кеты и горбуши в Усть-Большерецком районе. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Ассоциации «Река Большая», ученые произвели облет нерестилищ тихоокеанских лососей в бассейне реки Большой для оценки их заполнения производителями. 
 
По результатам последних авианаблюдений учтено 35,3 тысяч экземпляров горбуши, 49,4 тысяч экземпляров кеты, 7,5 тысяч экземпляров летней нерки и 2 тысячи экземпляров чавычи. «Показатели очень хорошие. Заполняемость нерестилищ в этом году намного лучше, чем во все последние годы. И это, безусловно, результат активной работы Ассоциации «Река Большая» и СВТУ ФАР в борьбе с браконьерством», - сообщила директор КамчатНИРО Нина Шпигальская.
 
Так, в среднем в бассейне реки Большой в 2011-2016 годах величина пропуска кеты составляла около 15 тысяч экземпляров. В этом году к нерестилищам пропущено до 50 тысяч экземпляров. Почти такая же разница и по другим видам тихоокеанских лососей.

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