На Камчатке уничтожат икру на 70 млн рублей

На Камчатке уничтожат более 25 тонн красной икры, которая с начала года была изъята у браконьеров, сообщили «КамИНФОРМ» в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району, отметив, что примерная рыночная стоимость партии превышает 70 млн рублей.

Утилизацией пограничники займутся совместно с сотрудниками Россельхознадзора. «Утилизация икры осуществляется путем ее смешивания с рыбными отходами и дальнейшей переработки в рыбную муку, которая широко применяется в птицеводстве, животноводстве, аквакультуре», - говорят пограничники.

Вся икра, которую предстоит уничтожить, была изъята из браконьерских схронов и тайников. Некоторые из них были тщательно замаскированы и оборудовались в местах, где обнаружить их было чрезвычайно сложно: в кучах мусора, заброшенных строениях, в помещениях с двойными стенами, и просто под землей. «Разумеется, в таких тайниках не обеспечивался необходимый температурный режим, икорная продукция находилась в антисанитарных условиях, теряя потребительские свойства и становясь опасной для здоровья граждан», - добавляют пограничники.

Основной объем изъятой у браконьеров продукции приходится на время лососевой путины, но и после её окончания правоохранители находят тайники и схроны, в которых злоумышленники оставляют продукцию.