Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке уничтожат икру на 70 млн рублей
На Камчатке уничтожат более 25 тонн красной икры, которая с начала года была изъята у браконьеров, сообщили «КамИНФОРМ» в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району, отметив, что примерная рыночная стоимость партии превышает 70 млн рублей.
Утилизацией пограничники займутся совместно с сотрудниками Россельхознадзора. «Утилизация икры осуществляется путем ее смешивания с рыбными отходами и дальнейшей переработки в рыбную муку, которая широко применяется в птицеводстве, животноводстве, аквакультуре», - говорят пограничники.
Вся икра, которую предстоит уничтожить, была изъята из браконьерских схронов и тайников. Некоторые из них были тщательно замаскированы и оборудовались в местах, где обнаружить их было чрезвычайно сложно: в кучах мусора, заброшенных строениях, в помещениях с двойными стенами, и просто под землей. «Разумеется, в таких тайниках не обеспечивался необходимый температурный режим, икорная продукция находилась в антисанитарных условиях, теряя потребительские свойства и становясь опасной для здоровья граждан», - добавляют пограничники.
Основной объем изъятой у браконьеров продукции приходится на время лососевой путины, но и после её окончания правоохранители находят тайники и схроны, в которых злоумышленники оставляют продукцию.
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