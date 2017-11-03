На Камчатке уничтожат икру на 70 млн рублей

03 ноября 2017, 07:36

На Камчатке уничтожат более 25 тонн красной икры, которая с начала года была изъята у браконьеров, сообщили «КамИНФОРМ» в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району, отметив, что примерная рыночная стоимость партии превышает 70 млн рублей. 
 
Утилизацией пограничники займутся совместно с сотрудниками Россельхознадзора. «Утилизация икры осуществляется путем ее смешивания с рыбными отходами и дальнейшей переработки в рыбную муку, которая широко применяется в птицеводстве, животноводстве, аквакультуре», - говорят пограничники. 
 
Вся икра, которую предстоит уничтожить, была изъята из браконьерских схронов и тайников. Некоторые из них были тщательно замаскированы и оборудовались в местах, где обнаружить их было чрезвычайно сложно: в кучах мусора, заброшенных строениях, в помещениях с двойными стенами, и просто под землей. «Разумеется, в таких тайниках не обеспечивался необходимый температурный режим, икорная продукция находилась в антисанитарных условиях, теряя потребительские свойства и становясь опасной для здоровья граждан», - добавляют пограничники.
 
Основной объем изъятой у браконьеров продукции приходится на время лососевой путины, но и после её окончания правоохранители находят тайники и схроны, в которых злоумышленники оставляют продукцию. 

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