Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке уничтожено полтонны браконьерской икры
В ходе рейдовых мероприятий на реке Ича в северной части Соболевского района Камчатки инспекторы рыбоохраны обнаружили браконьерский стан. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СВТУ Росрыболовства, к моменту задержания нарушители успели заготовить 500 кг икры.
Часть нелегальной продукции уже была упакована в пластиковые контейнеры и подготовлена к транспортировке, а часть находилась на завершающем этапе посола – на «стечке».
Сами нарушители, заметив приближение инспекторов скрылись в лесу. Их поиски велись на протяжении суток, однако не увенчались успехом.
Изготовленная в «кустарных» условиях икра может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, а значит не может быть допущена к реализации. Такая продукция изымается и передается на ответственное хранение до решения суда. Впоследствии она подлежит уничтожению.
В данном случае икра была уничтожена на месте, по причине значительной удаленности браконьерского стана. В процессе производилась фото и видео фиксация. По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении.
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