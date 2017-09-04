На Камчатке уничтожено полтонны браконьерской икры

04 сентября 2017, 16:38

В ходе рейдовых мероприятий на реке Ича в северной части Соболевского района Камчатки инспекторы рыбоохраны обнаружили браконьерский стан. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СВТУ Росрыболовства, к моменту задержания нарушители успели заготовить 500 кг икры.
 
Часть нелегальной продукции уже была упакована в пластиковые контейнеры и подготовлена к транспортировке, а часть находилась на завершающем этапе посола – на «стечке». 
 
Сами нарушители, заметив приближение инспекторов скрылись в лесу. Их поиски велись на протяжении суток, однако не увенчались успехом.
Изготовленная в «кустарных» условиях икра может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, а значит не может быть допущена к реализации. Такая продукция изымается и передается на ответственное хранение до решения суда. Впоследствии она подлежит уничтожению. 
 
В данном случае икра была уничтожена на месте, по причине значительной удаленности браконьерского стана. В процессе производилась фото и видео фиксация. По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении.

www.kamchat.info

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