На Камчатке уничтожено полтонны браконьерской икры

В ходе рейдовых мероприятий на реке Ича в северной части Соболевского района Камчатки инспекторы рыбоохраны обнаружили браконьерский стан. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СВТУ Росрыболовства, к моменту задержания нарушители успели заготовить 500 кг икры.

Часть нелегальной продукции уже была упакована в пластиковые контейнеры и подготовлена к транспортировке, а часть находилась на завершающем этапе посола – на «стечке».

Сами нарушители, заметив приближение инспекторов скрылись в лесу. Их поиски велись на протяжении суток, однако не увенчались успехом.

Изготовленная в «кустарных» условиях икра может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя, а значит не может быть допущена к реализации. Такая продукция изымается и передается на ответственное хранение до решения суда. Впоследствии она подлежит уничтожению.

В данном случае икра была уничтожена на месте, по причине значительной удаленности браконьерского стана. В процессе производилась фото и видео фиксация. По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении.