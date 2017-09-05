На Камчатке установили памятную доску летчику Светогорову — спасателю челюскинцев

05 сентября 2017, 08:06

На Камчатке на плацу войсковой части 69262 (28 км) в Елизовском районе установили мемориальную доску спасателю челюскинцев - летчику Александру Светогорову. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в администрации района. 
 
Памятную доску на Камчатку привезли участники экспедиции Общественного Совета по изучению и сохранению исторического наследия, пропаганды и популяризации малоизвестных и исторических событий из Хабаровска.
 
Память Александра Светогорова почтили минутой молчания, после чего все присутствующие в торжественной обстановке возложили цветы к мемориальной плите.
 
Александр Светогоров (10 [23] апреля 1904 — 26 июня 1935) — советский лётчик, участник спасения экипажа и пассажиров парохода «Челюскин», военный лётчик категории К-6, старший лётчик сухопутной авиации 5-й категории (1-й класс). Член ВЛКСМ с 1919 года, член РКП(б)/ВКП(б) с 1924 по 1929 годы. В 1934 году пограничного летчика из Петропавловска-Камчатского командировали на помощь потерпевшей бедствие команде парохода «Челюскин» в Арктику. Он перевез в бухту Провидения (Чукотка) 29 челюскинцев, завершив спасательную экспедицию без единой поломки.

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