Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 05 сентября, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+15 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 57,7817
EUR 68,7256
- Редакция
+7 914 623-82-57
На Камчатке установили памятную доску летчику Светогорову — спасателю челюскинцев
На Камчатке на плацу войсковой части 69262 (28 км) в Елизовском районе установили мемориальную доску спасателю челюскинцев - летчику Александру Светогорову. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в администрации района.
Памятную доску на Камчатку привезли участники экспедиции Общественного Совета по изучению и сохранению исторического наследия, пропаганды и популяризации малоизвестных и исторических событий из Хабаровска.
Память Александра Светогорова почтили минутой молчания, после чего все присутствующие в торжественной обстановке возложили цветы к мемориальной плите.
Александр Светогоров (10 [23] апреля 1904 — 26 июня 1935) — советский лётчик, участник спасения экипажа и пассажиров парохода «Челюскин», военный лётчик категории К-6, старший лётчик сухопутной авиации 5-й категории (1-й класс). Член ВЛКСМ с 1919 года, член РКП(б)/ВКП(б) с 1924 по 1929 годы. В 1934 году пограничного летчика из Петропавловска-Камчатского командировали на помощь потерпевшей бедствие команде парохода «Челюскин» в Арктику. Он перевез в бухту Провидения (Чукотка) 29 челюскинцев, завершив спасательную экспедицию без единой поломки.
Вчера
- 04 сентября 2017, 19:52
- Ураганный ветер в столице Камчатки валит деревья на машины, срывает баннеры и уносит туалеты
- 04 сентября 2017, 16:38
- На Камчатке уничтожено полтонны браконьерской икры
- 04 сентября 2017, 16:37
- Спасая сына жительница Камчатки потеряла 20 тыс. рублей
- 04 сентября 2017, 14:48
- Пьяный житель Камчатки совершил ДТП и заявил об угоне своей машины
- 04 сентября 2017, 14:47
- На Камчатке осужденные помогают вытеснить с рынка привозные китайские огурцы
- 04 сентября 2017, 14:46
- В столице Камчатки рассказали о программе Дня рождения города
За неделю
- 02 сентября 2017, 13:41
- Во время пожара в столице Камчатки пострадал мужчина
- 02 сентября 2017, 12:11
- Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям
- 02 сентября 2017, 12:10
- На Камчатке спасатели переведены в повышенную готовность из-за подхода мощного циклона
- 01 сентября 2017, 16:59
- Глава Камчатки проверил готовность школ на севере: надо расширить программу строительства новых объектов
- 01 сентября 2017, 15:51
- Компания Вексельберга вложит в развитие главного аэропорта Камчатки более 7 млрд рублей
- 01 сентября 2017, 14:06
- В столице Камчатки задержали водителя машины с наркотиками
За месяц
- 25 августа 2017, 12:14
- Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке
- 25 августа 2017, 08:08
- Камчатка к 1 сентября почти полностью выполнит программу переселения из аварийного фонда
- 25 августа 2017, 08:06
- Камчатка просит разрешить продавать арестованные суда браконьеров
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0