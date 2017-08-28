На Камчатке в ДТП погиб 12-летний велосипедист

На Камчатке в Оссоре в результате ДТП погиб 12-летний школьник, который сам нарушил правила движения, передвигаясь на велосипеде. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МВД региона.

Там рассказали, что подросток, не соблюдая очередность проезда, выехал на спортивном велосипеде «Стерн» на проезжую часть, где в него въехал автомобиль «УАЗ» под управлением 49-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте происшествия.