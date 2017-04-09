На Камчатке вертолет не смог приземлиться в районе вулкана, где под лавиной ищут людей

Вертолет МЧС с 10-тью спасателями на борту, который сегодня вечером вылетел в район Вилючинского вулкана, где ищут попавших под лавину людей, вернулся в Петропавловск-Камчатский. Винтокрылая машина, как говорят в МЧС, не смогла приземлиться в районе вулкана.

Там сейчас уже очень темно, а при попытке совершить посадку, образовывались снежные завихрения, что не дало возможности приземлиться. При этом автоколонна МЧС, в которой к месту едут 18 спасателей, продолжает движение к вулкану.

«КамИНФОРМ» напоминает, что, по словам очевидцев, под лавиной оказались мужчина и ребенок, которые на снегоходе и подрезался пласт снега. Над предполагаемым местом нахождения людей высота снега составляет 5-6 метров.

На месте находятся сейчас около 40 человек из числа тех, кто был там во время схода лавины. Они и ведут поиски.

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