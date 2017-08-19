На Камчатке водитель «Мазды» устроил ДТП, собрав еще три машины: четверо пострадавших

19 августа 2017, 10:09

На Камчатке в результате крупного ДТП с участием сразу четырех машин пострадали четыре человека. Один из них госпитализирован, а остальным назначено амбулаторное лечение.  Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Елизовской ГИБДД. 
 
Там говорят, что накануне вечером на 35 км а/м «Морпорт-Аэропорт» 43-летний житель Елизово на «Мазда Бонго» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на стоящий у дороги «Ссанг Енг». После «Мазда» продолжила движение и столкнулась со стоящей машиной «Судзуки Эскудо», которая ударила впереди стоящий «Исудзу Эльф». 
 
В результате ДТП водитель «Мазды Бонго» госпитализирован, водителю и пассажирке «Эскудо», а также водителю «Ссанг Енг» назначено амбулаторное лечение. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 18:07
Жителю Камчатки грозит до 10 лет колонии за интим с 13-летней девочкой
18 августа 2017, 18:02
На Камчатке почтили память Курильского десанта
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
18 августа 2017, 15:17
Массовую драку в центре столицы Камчатки устроили недовольные посетили кафе
18 августа 2017, 15:01
Шлейф от нового выброса на вулкане Ключевской на Камчатке растянулся на 50 км

За неделю

17 августа 2017, 17:37
Машины, выехавшие на «встречку» на Камчатке, отправили 7 человек на тот свет
17 августа 2017, 17:34
Несущие конструкции дома в столице Камчатки, в котором произошел взрыв, не пострадали
17 августа 2017, 17:33
Выставка ретро-автомобилей пройдет в столице Камчатки
17 августа 2017, 16:02
На стенде Минсельхоза России на ВЭФ Камчатка покажет 11 проектов
17 августа 2017, 16:02
За попытку подкупить полицейского житель Камчатки заплатит штраф в 1,1 млн рублей
17 августа 2017, 16:01
На севере Камчатки двое парней украли продукты и водку из тягача бизнесмена

За месяц

10 августа 2017, 10:08
Камчатскэнерго пересчитает плату за электроэнергию для предприятий региона
10 августа 2017, 07:46
Владимир Жириновский баллотируется в депутаты в столице Камчатки: «паровоз-тяжеловес»
10 августа 2017, 07:45
Камчатка получит более 2 млрд рублей на выравнивание тарифов на свет для предприятий
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?