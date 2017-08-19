На Камчатке водитель «Мазды» устроил ДТП, собрав еще три машины: четверо пострадавших

На Камчатке в результате крупного ДТП с участием сразу четырех машин пострадали четыре человека. Один из них госпитализирован, а остальным назначено амбулаторное лечение. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Елизовской ГИБДД.

Там говорят, что накануне вечером на 35 км а/м «Морпорт-Аэропорт» 43-летний житель Елизово на «Мазда Бонго» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на стоящий у дороги «Ссанг Енг». После «Мазда» продолжила движение и столкнулась со стоящей машиной «Судзуки Эскудо», которая ударила впереди стоящий «Исудзу Эльф».

В результате ДТП водитель «Мазды Бонго» госпитализирован, водителю и пассажирке «Эскудо», а также водителю «Ссанг Енг» назначено амбулаторное лечение.