На Камчатке водители машин чаще всего сбивают детей на «зебрах»: МВД

Напомнить детям правила дорожного движения, особенно при нахождении рядом с дорогой или при переходе трассы, призывают жителей Камчатки в МВД. В полиции «КамИНФОРМ» сказали, что и водителей машин просят быть предельно внимательными, особенно в период каникул.

По словам стражей порядка, с начала года на камчатских дорогах пострадали 30 детей. Но только двое из них попали в аварию по собственной неосторожности, остальные – по вине взрослых. «Большинство несовершеннолетних пешеходов оказались под колёсами автомобилей из-за того, что водители не уступили им дорогу на «зебре», некоторых нарушителей не остановил даже красный сигнал светофора», - говорят в МВД.

Вместе с тем, там отмечают, что дети достаточно часто сами создают опасные ситуации на дорогах. Только в мае в краевом центре сотрудники Госавтоинспекции остановили 25 юных нарушителей: 16 детей перебегали дорогу в неположенном месте, либо на красный сигнал светофора, еще девять – нарушили ПДД, катаясь на мопедах и велосипедах.