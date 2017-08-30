На Камчатке все избиркомы в районах, где 10 сентября пройдут выборы, получили бюллетени

30 августа 2017, 11:47

На Камчатке завершаются организационные мероприятия по подготовке к единому дню голосования. 10 сентября 2017 года выборы пройдут в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, п.г.т. Палана и 5 муниципальных районах: Усть-Больщерецком, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском. Населению предстоит избрать 141 депутата и 13 глав.
 
Самая значимая кампания по уровню проведения – дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Камчатского края по 5 избирательному округу. По количеству участников, избирателей и выборных должностных лиц самая крупная – это кампания по выборам депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа. Из 31 кампании, назначенной к проведению на единый день голосования, 10 сентября пройдут 30. 
 
В целом, по краю зарегистрировано порядка 400 кандидатов. В Петропавловске-Камчатском участие принимают 153 кандидата: основная часть - представители политических партий, 6 – самовыдвиженцы.
 
«Мы завершили доставку избирательных бюллетеней  до каждой территории, - сказала на совещании в правительстве края Инга Иринина. - В настоящий момент проводится обучение операторов участковых избирательных комиссий по использованию QR-кода. Это – ноу-хау избирательной кампании. Бумажные протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования ушли в прошлое, теперь они будут изготавливаться в электронном виде с проставлением QR-кода».
 
К единому дню голосования все избирательные участки региона будут обеспечены необходимым технологическим и техническим оборудованием, оснащены средствами связи, поставлены под охрану. Особое внимание при подготовке помещений уделено обеспечению доступности избирательных участков для маломобильных избирателей.

www.kamchat.info

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