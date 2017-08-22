На Камчатке второй день ищут пропавшего грибника: родственники просят о помощи

На Камчатке пропал 55-летний мужчина, который 20 августа ушел за грибами с Долины Уюта в сторону «второго бугра» в Елизовском районе, и до сих пор не вернулся.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, накануне его искали 36 человек — спасатели, полиция, родственники и волонтеры. «Он смог выйти на связь с родственниками и сообщил, что повредил ногу. Передвигается с трудом. Накануне было обследовано 8 кв. км в лесной зоне и 80 км вдоль дорог, но поиски пока не увенчались успехом. Они продолжаются и сегодня», - сказали в МЧС.

Тем временем, родственники в социальных сетях распространили сообщение с просьбой помочь в поисках. «Особые приметы: седые волосы, светлые глаза, худощавого телосложения, рост около 1,75. Бутов Сергей Васильевич 01.11.1961 г.р. Последний раз вышел на связь 21.08.2017 года, полностью дезориентирован в пространстве. Сегодня нужны люди для поиска по хребтам со стороны долины уюта, огромная просьба откликнуться т.89841647044 (Алёна Сергеевна)», - говорится в сообщении.