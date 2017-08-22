На Камчатке второй день ищут пропавшего грибника: родственники просят о помощи

22 августа 2017, 09:39

На Камчатке пропал 55-летний мужчина, который 20 августа ушел за грибами с Долины Уюта в сторону «второго бугра» в Елизовском районе, и до сих пор не вернулся. 
 
Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, накануне его искали 36 человек — спасатели, полиция, родственники и волонтеры. «Он смог выйти на связь с родственниками и сообщил, что повредил ногу. Передвигается с трудом. Накануне было обследовано 8 кв. км в лесной зоне и 80 км вдоль дорог, но поиски пока не увенчались успехом. Они продолжаются и сегодня», - сказали в МЧС. 
 
Тем временем, родственники в социальных сетях распространили сообщение с просьбой помочь в поисках. «Особые приметы: седые волосы, светлые глаза, худощавого телосложения, рост около 1,75. Бутов Сергей Васильевич 01.11.1961 г.р. Последний раз вышел на связь 21.08.2017 года, полностью дезориентирован в пространстве. Сегодня нужны люди для поиска по хребтам со стороны долины уюта, огромная просьба откликнуться т.89841647044 (Алёна Сергеевна)», - говорится в сообщении. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

21 августа 2017, 16:31
В выставке ретроавтомобилей в столице Камчатки было представлено более 30 машин
21 августа 2017, 16:31
В столице Камчатки задержали мужчину, который убил и сжег в «Инфинити» своего знакомого
21 августа 2017, 16:28
В столице Камчатки депутаты взяли под контроль ситуацию в доме, где взорвался электротитан
21 августа 2017, 16:25
Команда с Камчатки заняла 15-е место в финале «Победы»
21 августа 2017, 14:43
Сторожа лесозаготовительной базы на Камчатке нашли с простреленной головой
21 августа 2017, 14:39
За выходные жители Камчатки отдали мошенникам почти 300 тыс. рублей

За неделю

19 августа 2017, 14:22
На Камчатке не исключили выпадения пепла в поселке после выброса на Ключевском
19 августа 2017, 10:09
На Камчатке водитель «Мазды» устроил ДТП, собрав еще три машины: четверо пострадавших
19 августа 2017, 09:58
Два человека погибли в ДТП на Камчатке: мотоциклист выехал на «встречку»
18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 18:07
Жителю Камчатки грозит до 10 лет колонии за интим с 13-летней девочкой
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать

За месяц

12 августа 2017, 13:12
Избирком назвал порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в столице Камчатки
11 августа 2017, 15:38
У мэра столицы Камчатки появился первый заместитель
11 августа 2017, 13:23
На участие в «Гонке героев» на Камчатке заявились уже более 800 человек
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?