На Камчатке вулкан Шивелуч второй раз за день выбросил столб пепла

Самый северный действующий вулкан Камчатки Шивелуч выбросил второй за день столб пепла. На этот раз, как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона со ссылкой на вулканологов, высота выброса составила 5200 метров.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на пять километров в западном направлении от вулкана в сторону материковой части. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что сегодня вулкан Шивелуч выбросил утром пепел на 3,5 км в высоту. Кроме того, на 6 км выбросил пепел и вулкан Ключевской.