На Камчатке выпускники сегодня сдают обязательный ЕГЭ по русскому языку

09 июня 2017, 07:53

На Камчатке выпускники сегодня первыми в стране начнут сдавать второй обязательный ЕГЭ – по русскому языку. Как рассказали «КамИНФОРМ» в Минобрнауки, экзаменационная работа состоит из двух частей, содержащих 25 заданий по фонетике, лексике и фразеологии, словообразованию и синтаксису. 
 
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3,5 часа. Для проведения экзамена будет задействовано 43 пунктов. Во всех ППЭ будет применяться технология печати и сканирования КИМ. Обеспечивать прозрачность процедуры проведения экзамена будут общественные наблюдатели, в числе которых представители студенчества камчатских вузов.
 
«Студенты – самые внимательные и ответственные наблюдатели, ведь  в недавнем времени они сами сдавали экзамены. Ребятам как никому другому знакома процедура проведения экзамена, поэтому они со всей ответственностью следят за возможными нарушениями», – рассказала заместитель министра образования и науки Камчатского края Евгения Орешко.
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что именно сдача ЕГЭ по русскому языку волновала некоторых родителей, чьи дети собрались поступать в вузы за пределами края. Взрослые волновались, что они не успеют получить результаты до окончания приема документов, но в министерстве образования края отметили, что все сроки будут соблюдены. 
 

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