На Камчатке выясняют личность сгоревшего в «Infiniti» человека

На Камчатке СКР ведет доследственную проверку по факту обнаружения обгоревшего трупа человека в сгоревшей машине марки «Infiniti». В ведомстве рассказали, что личность пока не установлена, обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, что сгоревшую машину с трупом внутри обнаружили жители Петропавловска возле гаражей на 10 км. Они сразу позвонили в правоохранительные органы. Сейчас следователям предстоит выяснять, чья это была машина, и что произошло.