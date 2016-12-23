Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 23 декабря, пятница
В Петропавловске-Камчатском
-8 °C
малооблачно
- Курс валют ЦБ
USD 60,8641
EUR 63,5604
- Редакция
+7 914 623-82-57
На Камчатке выявлено множество нарушений при продаже пиротехники на улице
На Камчатке набирает обороты продажа петард и фейерверков. В предновогодний период объекты торговли предлагают максимальный ассортимент таких товаров. Использование некачественных изделий, а также изделий, которые неправильно хранились до момента их использования, может привести к травмам и пожарам.
Накануне сотрудники Госпожнадзора совместно с представителями прокуратуры, полиции и городской администрации проверили точки продажи пиротехники.
«Как показали рейды, продажа пиротехники в специализированных секциях или крупных магазинах, как правило, осуществляется без нарушений. Помещения в таких магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках исключают попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а витрины расположены таким образом, что у покупателей нет прямого доступа к изделиям», - отметил государственный инспектор пожарного надзора по г. Петропавловску-Камчатскому Алексей Кашников.
А вот реализация пиротехнической продукции в палатках на улице, как показал рейд, осуществляется с массой нарушений. В ходе рейда, проведенного 22 декабря, были проверены два десятка таких торговых точек. В результате был выявлен целый ряд нарушений, основными из которых явились нарушение правил установки торговых павильонов и хранения пиротехнических изделий. Продукция выкладывается на прилавки таким образом, что на нее попадают прямые солнечные лучи, а покупатели спокойно могут взять в руки петарду или фейерверк, что запрещено правилами. Кроме того, не на все изделия, предлагаемые к продаже, у владельцев имеются соответствующие сертификаты.
По результатам обследований к административной ответственности привлечены предприниматели, осуществляющие продажу хлопушек и фейерверков с нарушением законодательства. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 6 до 15 тысяч рублей.
Вчера
- 22 декабря 2016, 17:23
- У жителя Камчатки изъяли наркотики, который он хранил в сугробе
- 22 декабря 2016, 17:22
- Благоустройство, реконструкция сельских домов культуры, новые парки – проекты "Единой России"
- 22 декабря 2016, 15:47
- Обойдется без сюрпризов: имя нового главы столицы Камчатки назовут 27 декабря
- 22 декабря 2016, 13:11
- В отдельных районах столицы Камчатки жители ощутили землетрясение силой 1-2 балла
- 22 декабря 2016, 12:56
- Проверка системы оповещения на Камчатке была плановой и не связана с каким-либо ЧС: МЧС
- 22 декабря 2016, 12:55
- Более 14 млн рублей отдали камчатцы мошенникам
За неделю
- 21 декабря 2016, 16:33
- Спортсменка с Камчатки выиграла супергигант на Кубке России по горным лыжам
- 21 декабря 2016, 16:28
- Все предприятия, оказывающие негативное воздействие на природу Камчатки, поставят на госучет
- 21 декабря 2016, 12:33
- В столице Камчатки закончили строительство нового микрорайона: сдали последние четыре дома
- 21 декабря 2016, 12:31
- Полицейские открыли стрельбу в столице Камчатки, чтобы остановить машину нарушителя
- 21 декабря 2016, 08:31
- Самолеты между Камчаткой и Сахалином будут летать чаще
- 21 декабря 2016, 08:07
- Еще посидеть придется: экс-министру спорта Камчатки отказали в УДО
За месяц
- 14 декабря 2016, 11:01
- Основной продавец бензина на Камчатке не будет поднимать цены до конца года: ФАС
- 14 декабря 2016, 08:01
- При извержении Безымянного на Камчатке может возникнуть опасность для местной и международной авиации
- 13 декабря 2016, 08:11
- Тарифы на свет для предприятий Камчатки могут снизить уже в феврале
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0