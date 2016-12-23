На Камчатке выявлено множество нарушений при продаже пиротехники на улице

23 декабря 2016, 14:41

На Камчатке набирает обороты продажа петард и фейерверков. В предновогодний период объекты торговли предлагают максимальный ассортимент таких товаров. Использование некачественных изделий, а также изделий, которые неправильно хранились до момента их использования, может привести к травмам и пожарам.
 
Накануне сотрудники  Госпожнадзора совместно с представителями прокуратуры, полиции и городской администрации проверили   точки продажи пиротехники. 
 
«Как показали рейды, продажа пиротехники в специализированных секциях или крупных магазинах, как правило, осуществляется без нарушений. Помещения в таких магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках исключают попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а витрины расположены таким образом, что у покупателей нет прямого доступа к изделиям», - отметил государственный инспектор пожарного надзора по г. Петропавловску-Камчатскому Алексей Кашников.
 
А вот реализация пиротехнической продукции в палатках на улице, как показал рейд, осуществляется с массой нарушений. В ходе рейда, проведенного 22 декабря, были проверены два десятка таких торговых точек. В результате был выявлен целый ряд нарушений, основными из которых явились нарушение правил установки торговых павильонов и хранения пиротехнических изделий. Продукция выкладывается на прилавки таким образом, что на нее попадают прямые солнечные лучи, а покупатели спокойно могут взять в руки петарду или фейерверк, что запрещено правилами. Кроме того, не на все изделия, предлагаемые к продаже, у владельцев имеются соответствующие сертификаты. 
 
По результатам обследований к административной ответственности привлечены   предприниматели, осуществляющие продажу хлопушек и фейерверков с нарушением законодательства. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 6 до 15 тысяч рублей. 
 

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