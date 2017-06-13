На Камчатке за два-три года хотят решить проблему нехватки медицинских кадров

На Камчатке депутаты краевого парламента поручили Минздраву региона разработать программу по решению кадровых проблем в сфере здравоохранения. Как сообщили «КамИНФОРМ» в заксобрании края, это произошло после того, как народные избранники на правительственном часе заслушали доклад министра здравоохранения Татьяны Лемешко.

Как говорит спикер краевого парламента Валерий Раенко, одной из самых болезненных проблем признана нехватка кадров в медицинской отрасли. «Состоялся конструктивный разговор, депутатским корпусом заранее были направлены вопросы, на которые сегодня мы услышали конкретные ответы. Мы признали, что сделано многое, но ем не менее существуют проблемы, и главная – это недокомплект медицинских кадров. Депутаты поручили Министерству здравоохранения края разработать необходимый комплекс мер чтобы в течение двух-трех лет как-то выправить эту ситуацию. В том числе, выделить дополнительные средства на выделение жилья для медицинских кадров», - сказал Валерий Раенко.

«КамИНФОРМ» напоминает, что кадровая проблема в медицинской отрасли остается одной из самых острых в регионе на протяжении уже многих лет. Несмотря на то, что приезжим медикам готовы предоставить не только работу, но и различные льготы, на полуостров ехать жить все еще крайне мало желающих среди тех, кто закончил медицинские вузы.