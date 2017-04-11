Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке за фиктивную прописку мигрантов под следствие попали два человека
На Камчатке за четыре дня правоохранительными органами проверено более 300 иностранных граждан. Девять человек привлечены к административной ответственности, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении двух жителей краевой столицы, сообщает МВД.
В частности, два иностранца не смогли объяснить, как выглядит и где находится дом, в котором они прописаны уже более полугода. Горожане, прописавшие в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья, не собирались им предоставлять места для проживания.
«Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении 40-летнего и 44-летнего неработающих жителей Петропавловска-Камчатского уголовных дел. Санкцией предусмотрено максимально до трех лет лишения свободы», - добавили в полиции.
Кроме того, полицейские проверили промышленные зоны в районе 10-го и 11-го километров в Петропавловске-Камчатском. В нескольких боксах, расположенных в гаражном массиве, был организован ремонт автомобилей. Работниками мастерской оказались граждане Республики Узбекистан. Здесь они не только работали, но и проживали. Трое из проверенных иностранцев нарушили режим пребывания на территории РФ. За совершение правонарушения они помещены в спецприемник.
Сообщить о любых нарушениях законодательства, граждане могут по «телефону доверия» УМВД России по Камчатскому краю 8-(4152)-42-53-53 или 02.
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