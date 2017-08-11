На Камчатке задержали молдавское судно с 3,5 т наживы на краба

У берегов Камчатки в Охотском море пограничники задержали рыболовную шхуну «Северус» по флагом Республики Молдова, на борту которой обнаружена нажива на краба весом более 3,5 тонн. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Пограничном управлении.

Там отмечают, что экипаж задержанного судна состоит из граждан России и Украины. «Судно является промысловым и оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. Документы, дающие право вести промысел, на судне отсутствуют», - отметили пограничники, добавив, что судно конвоируют в порт Петропавловска.

РШ «Северус» (прежнее название РШ «Stellar») задерживалось ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в декабре 2014 года, когда в результате двухчасового преследования судно было остановлено пограничным патрульным судном «Антиас» и доставлено в порт Петропавловск-Камчатский для проведения дальнейшего разбирательства.