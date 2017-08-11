Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке задержали молдавское судно с 3,5 т наживы на краба
У берегов Камчатки в Охотском море пограничники задержали рыболовную шхуну «Северус» по флагом Республики Молдова, на борту которой обнаружена нажива на краба весом более 3,5 тонн. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Пограничном управлении.
Там отмечают, что экипаж задержанного судна состоит из граждан России и Украины. «Судно является промысловым и оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. Документы, дающие право вести промысел, на судне отсутствуют», - отметили пограничники, добавив, что судно конвоируют в порт Петропавловска.
РШ «Северус» (прежнее название РШ «Stellar») задерживалось ПУ ФСБ России по восточному арктическому району в декабре 2014 года, когда в результате двухчасового преследования судно было остановлено пограничным патрульным судном «Антиас» и доставлено в порт Петропавловск-Камчатский для проведения дальнейшего разбирательства.
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