На Камчатке задержали мужчин, торговавших раритетным холодным оружием

На Камчатке полицейские пресекли факты незаконного сбыта раритетного холодного оружия. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела и им может грозить до двух лет лишения свободы.

50-летнего жителя поселка Раздольный Елизовского района полицейские задержали после того, как он продал за 15 тысяч рублей иностранный штык-нож времен Второй мировой войны. По его словам, раритет он нашел в районе «Англичанка» неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Ещё один елизовчанин продал два кортика времен Второй мировой войны иностранного производства. Стоимость оружия 52-летний мужчина оценил в 70 тысяч рублей. Оперативники задержали злоумышленника на месте преступления в момент передачи денег. 42-летний житель Петропавловска-Камчатского реализовал за 20 тысяч рублей штык-нож также иностранного производства. В ходе обыска полицейские изъяли у него еще два штык-ножа.

Проведенной Экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Камчатскому краю экспертизой установлено, что изъятые штык-ножи и кортики являются холодным оружием.