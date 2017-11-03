На Камчатке закрыли дело о смерти парня, путь к которому «скорой» преградил автомобилист

На Камчатке следователи прекратили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, которое было возбуждено в январе после скандального случая на Циолковского в Петропавловске — там машине скорой помощи, спешащей на вызов, путь преградила иномарка. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, установлено, что в возникшей ситуации медики действовали по инструкции, а действия водителя машины, преградившей им путь, не были напрямую направлены на лишение жизни молодого человека, к которому и ехали врачи.

Следствием принято решение о прекращении уголовного дела в отношении бригады скорой медицинской помощи, а также водителя и пассажира легковой автомашины, в связи с отсутствием состава преступления.

«Врач, фельдшер и водитель оперативной службы скорой медицинской помощи при возникновении дорожного инцидента и конфликтной ситуации с водителем и пассажиром легкового автомобиля действовали в соответствии с должностными инструкциями. Агрессивное поведение пассажира автомобиля давало основания полагать, что он может причинить вред здоровью работникам бригады скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство препятствовало медицинским работникам покинуть автомобиль и проследовать к пациенту пешком», - говорят в СКР.

Там добавили, что действия водителя и пассажира легкового автомобиля, не были направлены на лишение жизни 21-летнего парня. Смерть последнего наступила в результате собственных действий, связанных с вдыханием бытового газа.

«КамИНФОРМ» напоминает, что инцидент 10 января вызвал широкий общественный резонанс. «Скорая» спешила на вызов, но на проезде между домами дорогу её преградила иномарка, которая не пропустила автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, хотя разъехаться автомобили могли. При этом пассажир иномарки вел себя агрессивно.

По прибытию медиков по месту вызова констатирована смерть 21-летнего парня. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа, наиболее вероятно являлась рефлекторной (мгновенной) и непредотвратимой, даже в случае оказания ему своевременной неотложной медицинской помощи.

После этого случая на Камчатке, чиновники на всех уровнях заговорили о необходимости ужесточения наказания за препятствование проезду машины оперативных служб.