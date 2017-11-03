Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке закрыли дело о смерти парня, путь к которому «скорой» преградил автомобилист
На Камчатке следователи прекратили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, которое было возбуждено в январе после скандального случая на Циолковского в Петропавловске — там машине скорой помощи, спешащей на вызов, путь преградила иномарка. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, установлено, что в возникшей ситуации медики действовали по инструкции, а действия водителя машины, преградившей им путь, не были напрямую направлены на лишение жизни молодого человека, к которому и ехали врачи.
Следствием принято решение о прекращении уголовного дела в отношении бригады скорой медицинской помощи, а также водителя и пассажира легковой автомашины, в связи с отсутствием состава преступления.
«Врач, фельдшер и водитель оперативной службы скорой медицинской помощи при возникновении дорожного инцидента и конфликтной ситуации с водителем и пассажиром легкового автомобиля действовали в соответствии с должностными инструкциями. Агрессивное поведение пассажира автомобиля давало основания полагать, что он может причинить вред здоровью работникам бригады скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство препятствовало медицинским работникам покинуть автомобиль и проследовать к пациенту пешком», - говорят в СКР.
Там добавили, что действия водителя и пассажира легкового автомобиля, не были направлены на лишение жизни 21-летнего парня. Смерть последнего наступила в результате собственных действий, связанных с вдыханием бытового газа.
«КамИНФОРМ» напоминает, что инцидент 10 января вызвал широкий общественный резонанс. «Скорая» спешила на вызов, но на проезде между домами дорогу её преградила иномарка, которая не пропустила автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, хотя разъехаться автомобили могли. При этом пассажир иномарки вел себя агрессивно.
По прибытию медиков по месту вызова констатирована смерть 21-летнего парня. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа, наиболее вероятно являлась рефлекторной (мгновенной) и непредотвратимой, даже в случае оказания ему своевременной неотложной медицинской помощи.
После этого случая на Камчатке, чиновники на всех уровнях заговорили о необходимости ужесточения наказания за препятствование проезду машины оперативных служб.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 3
ну, бытовой сжиженный газ содержится в газовых баллонах, такие используются на газовых плитках. так что видимо парень наркоманил, надышался газа из баллона, вот и все
А ничего что на Камчатке не используется в быту газ?!Мы пользуемся электричеством и в наших жомах не проведён газ!!!Как он мог запахнуться бытовым газом???
Складывается ощущение, что вообщем-то можно не пропускать скорую, твои действия ведь не направлены на лишение жизни, ты просто не пропустил скорую, как это может быть связано. Пожалуй тоже не буду уступать теперь скорым на дорогах.
Интересно, если я не пропущу скорую к кому-нибудь, кто работает в верхних эшелонах власти, это так же будет квалифицироваться?