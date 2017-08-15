На Камчатке закрыли подпольный завод: изъято более тонны мороженной рыбы

1146,8 кг мороженой рыбы лососевых видов без голов, 187,2 кг свежей рыбы, 4 куботейнера с икрой общим весом 111,1 кг, 3 куботейнера с солёной рыбой весом 53,1 кг — столько продукции изъяли в подпольном цеху в селе Кавалерское на Камчатке.

Как сообщили «КамИНФОРМ» в Росрыболовстве, в рейде участвовали инспекторы этого ведомства, полицейские, Росгвардия и сотрудники СКР. «Помещение было разделено на несколько цехов, включая икорный и коптильный. Кроме того, в цехах помимо необходимого для работы оборудования, имелась как свежая рыба и икра, так и готовая продукция. С места незаконного производства изъято», - сказали в Росрыболовстве.

Все материалы по факту выявленного нарушения переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.