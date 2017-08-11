На Камчатке женщина зарезала экс-возлюбленного, припомнив ему прошлое

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Мильково, которая зарезала 30-летнего бывшего сожителя. Как рассказали «КамИНФОРМ» в СКР, злоумышленница, с целью сокрытия следов преступления спрятала орудие убийства – нож в одной из комнат квартиры, замыла следы крови на своей одежде и на полу в квартире.

По версии следствия, подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов в селе Мильково, где также находился ее бывший 30-летний сожитель, в ходе ссоры с последним, возникшей из-за недовольства взаимоотношениями в период предыдущего совместного проживания, нанесла мужчине не менее одного удара кухонным ножом в подключичную область груди слева.

Расследование уголовного дела продолжается.