Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Камчатке «Жигули» сбили пенсионерку: ГИБДД ищет свидетелей, так как водитель скрылся
На 22 км автодороги «Морпорт-Аэропорт» на Камчатке сегодня машина сбила пенсионерку. Как сообщили в Елизовской ГИБДД, это произошло в 11.15, но водитель — виновник ДТП, скрылся с места.
«Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ («Жигули»), светлого цвета, не предоставил преимущество в движении женщине-пешеходу, переходящей проезжую часть дороги по пешеходному переходу, в результате чего совершил на нее наезд. После происшествия водитель скрылся с места ДТП», - рассказали в полиции.
Пешеход госпитализирована в травматологическое отделение Елизовской районной больницы.
ГИБДД г. Елизово просит граждан, владеющих информацией о местонахождении указанной автомашины, сообщить по телефону в Елизове 6-23-83 или 02.
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