На Камчатке «Жигули» сбили пенсионерку: ГИБДД ищет свидетелей, так как водитель скрылся

На 22 км автодороги «Морпорт-Аэропорт» на Камчатке сегодня машина сбила пенсионерку. Как сообщили в Елизовской ГИБДД, это произошло в 11.15, но водитель — виновник ДТП, скрылся с места.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ («Жигули»), светлого цвета, не предоставил преимущество в движении женщине-пешеходу, переходящей проезжую часть дороги по пешеходному переходу, в результате чего совершил на нее наезд. После происшествия водитель скрылся с места ДТП», - рассказали в полиции.

Пешеход госпитализирована в травматологическое отделение Елизовской районной больницы.

ГИБДД г. Елизово просит граждан, владеющих информацией о местонахождении указанной автомашины, сообщить по телефону в Елизове 6-23-83 или 02.