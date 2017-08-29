На Камчатку идет еще один циклон с дождем

Передышка была недолгой — к берегам Камчатки со стороны Охотского моря идет еще один циклон, который несет дожди и сильный ветер. Как сообщили «КамИНФОРМ» синоптики, атмосферный вихрь подойдет к берегам полуострова в среду.

Циклон сразу начнет влиять на южные районы края, в том числе и Петропавловск. «Он несет дожди и усиление ветра. Осадки разной интенсивности будут идти в краевом центре и других южных районах. Основной удар стихии придется на четверг. В этот день ожидается сильный дождь», - говорят в метеоцентре.

Там добавили, что с циклоном идут и холодные массы воздуха, поэтому на улице упадет и температура воздуха. Улучшатся погода начнет только 1 сентября. По предварительным данным, выходные будут солнечными.

Отметим, что после последнего циклона на домашних вулканах — Авачинском и Корякском, на вершинах выпал первый в новому сезоне снег.