На Камчатку идет еще один циклон с дождем

29 августа 2017, 17:26

Передышка была недолгой — к берегам Камчатки со стороны Охотского моря идет еще один циклон, который несет дожди и сильный ветер. Как сообщили «КамИНФОРМ» синоптики, атмосферный вихрь подойдет к берегам полуострова в среду. 
 
Циклон сразу начнет влиять на южные районы края, в том числе и Петропавловск. «Он несет дожди и усиление ветра. Осадки разной интенсивности будут идти в краевом центре и других южных районах. Основной удар стихии придется на четверг. В этот день ожидается сильный дождь», - говорят в метеоцентре. 
 
Там добавили, что с циклоном идут и холодные массы воздуха, поэтому на улице упадет и температура воздуха. Улучшатся погода начнет только 1 сентября. По предварительным данным, выходные будут солнечными. 
 
Отметим, что после последнего циклона на домашних вулканах — Авачинском и Корякском, на вершинах выпал первый в новому сезоне снег. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

28 августа 2017, 16:14
Более 3500 камчатцев приняли участие в мероприятиях акции «Ночь кино»
28 августа 2017, 15:48
На Камчатке в ДТП погиб 12-летний велосипедист
28 августа 2017, 15:47
На Камчатке появится круглогодичный лагерь для отдыха детей
28 августа 2017, 15:46
Евгений Широков ушел в отставку с поста главы агентства лесного хозяйства Камчатки
28 августа 2017, 15:45
На Камчатке «бэтмэну» дали два года условно за распространение порнографии
28 августа 2017, 15:44
Бывший работник станции ТО в столице Камчатки вынес два сейфа с деньгами из офиса

За неделю

26 августа 2017, 14:31
На Камчатке СКР начал проверку по факту работы в детской поликлинике врача с туберкулезом
26 августа 2017, 14:30
Охотоморский циклон в течение выходных накроет всю Камчатку
26 августа 2017, 14:29
В столице Камчатки сгорела еще одна машина
25 августа 2017, 18:11
На Камчатке у браконьеров изъяли 5,5 тонн икры: ущерб на 18 млн рублей
25 августа 2017, 18:00
На Камчатке гастарбайтер из Узбекистана избил и изнасиловал женщину
25 августа 2017, 16:15
На Камчатке хозяин украденной лодки сам её нашел и сдал вора полиции

За месяц

18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать
18 августа 2017, 08:10
Реальные доходы жителей Камчатки упали на фоне роста цен
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?