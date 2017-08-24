Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На краевой дороге в городе Елизово на Камчатке установили новый светофор
На дороге «Елизово – гора Морозная» установлен новый светофор, регулирующий движение транспортных средств и пешеходов. Об этом "КамИНФОРМ" сообщили в КГКУ «Камчатуправтодор».
«Работа светофорного объекта позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, а также пропускную способность на кольцевом пересечении улицы Виталия Кручины с улицами Завойко и Ленина в Елизове», - сказали в КГКУ «Камчатуправтодор».
Там пояснили, что смена сигналов светофора происходит не в автоматическом режиме, а по требованию пешеходов.
«Разрешающий сигнал для движения пешеходов через проезжую часть по улице Виталия Кручины загорается через 30 секунд после нажатия кнопки вызова. Для удобства граждан пешеходный светофор также оборудован табло обратного отсчета времени. Для улучшенного ориентирования в темное время суток на переходе установлен дополнительный светильник наружного освещения, - сказали в КГКУ «Камчатуправтодор». - Призываем водителей транспортных средств и пешеходов быть внимательными при движении по данному участку и соблюдать ПДД, ориентируясь на сигналы нового светофора».
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