На новой дорожной развязке в столице Камчатки включили свет

24 декабря 2016, 09:18

В Петропавловске-Камчатском запущено в эксплуатацию освещение на дорожной развязке от кольца и светофора по ул. Кавказская, сообщил врио главы города Виталий Иваненко.

По его словам, на очереди, до Нового года, освещение новых дорог по ул. Тушканова-Карла Маркса и Ломоносова. «Светофоры так же будут переведены в рабочий режим», - добавил чиновник.

Напомним, новую развязку открыли в сентябре. Дорога длиной 1129 метров связала проспект Карла Маркса с пересечением магистралей по улицам Кавказская, Вулканная, Чубарова.  Новый проезд построен «с нуля». Магистраль проложена на заболоченном участке, где ранее не было условий для движения транспорта. В ходе работ бригады возвели качественное земполотно будущей дороги. Общая ширина проезда – 40 метров, проезжей части - 15 метров. На участке организовано четырехполосное движение автотранспорта. Интенсивность движения рассчитана на 500 машин в час.

Фото: Виталий Иваненко

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#1Аноним24 декабря 2016, 23:06

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