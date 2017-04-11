На новую мебель и учебники для школ и детсадов столицы Камчатки потратят 58 млн рублей

Перед началом нового учебного года в 45 образовательных учреждениях столицы Камчатки обновят материально-техническую базу. Как сообщили в мэрии, на эти цели предусмотрено направить более 58 миллионов рублей.

В школы и детские сады краевой столицы закупят новое учебно-лабораторное оборудование, мебель, а также обновят технологическое оборудование на пищеблоках. «В частности, в 10 школах заменят парты и стулья, для пяти спортивных школ приобретут спортивный инвентарь и оборудование для занятий физической культурой», - говорят в мэрии.

Кроме того, в 15 образовательных учреждениях обновят лабораторное оборудование для проведения опытов в классах физики и химии. Меняют мебель и в групповых ячейках детских садов. В текущем году новые шкафчики для раздевальных комнат, новые кровати для спален, столы и стульчики появятся в 25 городских детских садах. Работы по комплексной модернизации столовой и пищеблока будут проведены в средней школе № 40.