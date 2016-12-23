На Новый год автобусы в самом крупном районе Камчатки будут работать до утра

23 декабря 2016, 07:14

Как сообщили в Администрации Елизовского городского поселения, с 31 декабря на 1 января будут введены дополнительные коммерческие рейсы. Так, от остановки ПМК в районе ул. Грибная в центр города Елизово автобусы будут отправляться в 00.30, 01.30 и 02.30, обратно от центрального рынка можно будет уехать в 01.00, 02.00 и 03.00. 
В новогодние каникулы  с 1 по 8 января  2017 года расписание городского транспорта останется прежним.
 
Изменения произойдут в движении пригородных автобусов. Уже составлено расписание на 1 января. 
 
Маршрут № 110 из Елизово будет отправляться в 850, 1015 , 1240 , 1530,  1810 , обратно из Термального – в 955,  1120, 1345, 1635, 1915 .
 
На маршруте № 112 «Автостанция Елизово – п. Сосновка» время отправления от начального пункта: 726,  907,  1216,  1352,  1651,  1830, 2100, от конечного: 814,   955,   1304,   1440,   1739,   1918,  2150.
На маршруте № 114 «Автостанция Елизово – остановка «Сухая речка» время отправления от начального пункта: 1000,  1515,  1655, от конечного: 1030, 1545 ,  1725.
На маршруте № 115 «Автостанция Елизово – п. Раздольный» время отправления от начального пункта в 800,  905,  1010,  1230,  1335,  1440,  1700,  1815,  1925,   2100, от конечного – в 835,  940,  1045,  1305,  1410,  1515,  1735,  1850 , 2000, 2135.
 
На маршруте № 116 «Автостанция Елизово – совхоз «Камчатский» время отправления от начального пункта в 630,  810, 1040, 1330, 1440,  1730,  1810,  2130, от конечного – в 739,  920,  1150,     1440,  1550,  1840,  1925,  2230.
Маршрут № 122 «Автостанция Елизово – п. Северные Коряки» будет отправляться от начального пункта в 715,  1225,  1800,  от конечного – в 820, 1330,  1905.
31 декабря, а также со 2 по 8 января 2017 года, маршруты № 110, № 112, № 114, № 115, № 116 и № 122 будут работать по стандартному расписанию выходного дня. 
 
Маршрут № 110 «Автостанция Елизово – п. Термальный». Время отправления от начального пункта: 805,   850,  1015, 1120,  1240,  1440,  1530, 1710,  1810,  2000, от конечного:  910,   955,  1120,  1225,  1345,  1545,  1635,  1815,  1915,  2105.
Маршрут № 112 «Автостанция Елизово – п. Сосновка». Время отправления от начального пункта: 726,    907,   1216,    1352,    1651,    1830,   2100, от конечного:  814,     955,   1304,   1440,   1739,     1918, 2150.
Маршрут № 114 «Автостанция Елизово – остановка «Сухая речка». Время отправления от начального пункта: 1000,  1515,  1655, от конечного: 1030,  1545,  1725.
Маршрут № 115 «Автостанция Елизово – п. Раздольный». Время отправления от начального пункта: 800,  905,  1010,  1230,  1335,  1440,  1700,  1815,  1925,   2100, от конечного: 835,  940,  1045,  1305,  1410,  1515,  1735,  1850,  2000,  2135.
Маршрут № 116 «Автостанция Елизово – совхоз «Камчатский». Время отправления от начального пункта: 630,   810,  905,  1040, 1210, 1330, 1440,  1540,   1730, 1810,  2002, 2130, от конечного: 739,   920,  1015, 1150, 1320, 1440, 1550, 1650, 1840, 1925, 2112, 2230.
Маршрут № 122 «Автостанция Елизово – п. Северные Коряки». Время отправления от начального пункта: 715,  1225,  1800,  от конечного: 820, 1330,  1905. 
Телефон автостанции г. Елизово: 8 (45131) 6-16-94.

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