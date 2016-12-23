Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На Новый год автобусы в самом крупном районе Камчатки будут работать до утра
Как сообщили в Администрации Елизовского городского поселения, с 31 декабря на 1 января будут введены дополнительные коммерческие рейсы. Так, от остановки ПМК в районе ул. Грибная в центр города Елизово автобусы будут отправляться в 00.30, 01.30 и 02.30, обратно от центрального рынка можно будет уехать в 01.00, 02.00 и 03.00.
В новогодние каникулы с 1 по 8 января 2017 года расписание городского транспорта останется прежним.
Изменения произойдут в движении пригородных автобусов. Уже составлено расписание на 1 января.
Маршрут № 110 из Елизово будет отправляться в 850, 1015 , 1240 , 1530, 1810 , обратно из Термального – в 955, 1120, 1345, 1635, 1915 .
На маршруте № 112 «Автостанция Елизово – п. Сосновка» время отправления от начального пункта: 726, 907, 1216, 1352, 1651, 1830, 2100, от конечного: 814, 955, 1304, 1440, 1739, 1918, 2150.
На маршруте № 114 «Автостанция Елизово – остановка «Сухая речка» время отправления от начального пункта: 1000, 1515, 1655, от конечного: 1030, 1545 , 1725.
На маршруте № 115 «Автостанция Елизово – п. Раздольный» время отправления от начального пункта в 800, 905, 1010, 1230, 1335, 1440, 1700, 1815, 1925, 2100, от конечного – в 835, 940, 1045, 1305, 1410, 1515, 1735, 1850 , 2000, 2135.
На маршруте № 116 «Автостанция Елизово – совхоз «Камчатский» время отправления от начального пункта в 630, 810, 1040, 1330, 1440, 1730, 1810, 2130, от конечного – в 739, 920, 1150, 1440, 1550, 1840, 1925, 2230.
Маршрут № 122 «Автостанция Елизово – п. Северные Коряки» будет отправляться от начального пункта в 715, 1225, 1800, от конечного – в 820, 1330, 1905.
31 декабря, а также со 2 по 8 января 2017 года, маршруты № 110, № 112, № 114, № 115, № 116 и № 122 будут работать по стандартному расписанию выходного дня.
Маршрут № 110 «Автостанция Елизово – п. Термальный». Время отправления от начального пункта: 805, 850, 1015, 1120, 1240, 1440, 1530, 1710, 1810, 2000, от конечного: 910, 955, 1120, 1225, 1345, 1545, 1635, 1815, 1915, 2105.
Маршрут № 112 «Автостанция Елизово – п. Сосновка». Время отправления от начального пункта: 726, 907, 1216, 1352, 1651, 1830, 2100, от конечного: 814, 955, 1304, 1440, 1739, 1918, 2150.
Маршрут № 114 «Автостанция Елизово – остановка «Сухая речка». Время отправления от начального пункта: 1000, 1515, 1655, от конечного: 1030, 1545, 1725.
Маршрут № 115 «Автостанция Елизово – п. Раздольный». Время отправления от начального пункта: 800, 905, 1010, 1230, 1335, 1440, 1700, 1815, 1925, 2100, от конечного: 835, 940, 1045, 1305, 1410, 1515, 1735, 1850, 2000, 2135.
Маршрут № 116 «Автостанция Елизово – совхоз «Камчатский». Время отправления от начального пункта: 630, 810, 905, 1040, 1210, 1330, 1440, 1540, 1730, 1810, 2002, 2130, от конечного: 739, 920, 1015, 1150, 1320, 1440, 1550, 1650, 1840, 1925, 2112, 2230.
Маршрут № 122 «Автостанция Елизово – п. Северные Коряки». Время отправления от начального пункта: 715, 1225, 1800, от конечного: 820, 1330, 1905.
Телефон автостанции г. Елизово: 8 (45131) 6-16-94.
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