На Новый год в столице Камчатки установят новую 18-метровую главную елку города

В Петропавловске-Камчатском в следующем месяце к новогодним праздникам установят новую главную елку города — 18-метровый каркас изготовили местные мастера, а новые ветки уже закуплены. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в управлении благоустройства краевого центра.

Причем в этом году елку поставят на площади у стелы Города воинской славы. «Мы постарались предусмотреть максимальное укрепление новой елки для устойчивости во время сильного ветра, который нередко бывает в центре города зимой», - сказал руководитель управления Владимир Милько.

Искусственные ветки для елочной конструкции были заблаговременно закуплены в количестве 1,8 тысяч штук. Кроме того, дополнительно приобретены новогодние шары различной формы, цвета и диаметра. Они украсят главную елку Петропавловска.

Новая елка должна быть установлена в центре города не позднее 10 декабря. Прежняя елочная конструкция прослужила горожанам порядка 10 лет. В настоящее время проводится ее обследование на предмет возможного использования в одном из микрорайонов города.