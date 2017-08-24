На одного «рыбного генерала» в Росрыболовстве на Камчатке стало больше

В Северо-восточном территориальном управлении Росрыболовства на Камчатке появился новый сотрудник — должность заместителя начальника отдела оперативного государственного контроля занял бывший гендиректор ООО «Витязь-Авто» Александр Тарасов. Об этом сообщает «Рыбак Камчатки».

Издание отмечает, что многим Тарасов известен, прежде всего, как человек, который долгое время возглавлял так называемый «рыбный» ОБЭП. После ухода из полиции с 2011 года он руководил ООО «Витязь-Авто», которое является одним из крупнейших добытчиков лосося на Камчатке. И вот – новый поворот в карьере.

Александр Тарасов уже второй экс-гендиректор рыбной компании, который пришел работать в СВТУ. Первым стал Иршат Шайхов, помощник руководителя управления, который ранее руководил ООО «Лойд-фиш».

Источники «КамИНФОРМ» в рыбной отрасли при этом не исключают, что Александр Тарасов метит в начальники СВТУ — на место Александра Христенко.