Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На одной из дорог до центра столицы Камчатки ограничат движение
В Петропавловске-Камчатском сегодня вводится ограничение дорожного движения для всех видов транспорта на участке дороги по ул. Ленинградской. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, ограничение связано с плановыми работами по замене ветхих сетей трубопровода.
«В понедельник, 28 августа знаки, запрещающие движение транспортных средств, появятся в районе здания по ул. Ленинградской, 13 с 22 часов. Для автомобилистов и общественного транспорта организован временный объезд вдоль стадиона «Спартак». Ограничение дорожного движения на данном участке будет действовать до 24 сентября», - рассказали в Управлении городского хозяйства.
В Управлении просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумывать свой маршрут, внимательно следовать указаниям дорожных знаков.
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