На одной из дорог до центра столицы Камчатки ограничат движение

28 августа 2017, 11:42

В Петропавловске-Камчатском сегодня вводится ограничение дорожного движения для всех видов транспорта на участке дороги по ул. Ленинградской. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, ограничение связано с плановыми работами по замене ветхих сетей трубопровода.
 
«В понедельник, 28 августа знаки, запрещающие движение транспортных средств, появятся в районе здания по ул. Ленинградской, 13 с 22 часов. Для автомобилистов и общественного транспорта организован временный объезд вдоль стадиона «Спартак». Ограничение дорожного движения на данном участке будет действовать до 24 сентября», - рассказали в Управлении городского хозяйства.
 
В Управлении просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумывать свой маршрут, внимательно следовать указаниям дорожных знаков.

www.kamchat.info

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