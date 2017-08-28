На одной из дорог до центра столицы Камчатки ограничат движение

В Петропавловске-Камчатском сегодня вводится ограничение дорожного движения для всех видов транспорта на участке дороги по ул. Ленинградской. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, ограничение связано с плановыми работами по замене ветхих сетей трубопровода.

«В понедельник, 28 августа знаки, запрещающие движение транспортных средств, появятся в районе здания по ул. Ленинградской, 13 с 22 часов. Для автомобилистов и общественного транспорта организован временный объезд вдоль стадиона «Спартак». Ограничение дорожного движения на данном участке будет действовать до 24 сентября», - рассказали в Управлении городского хозяйства.

В Управлении просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее продумывать свой маршрут, внимательно следовать указаниям дорожных знаков.