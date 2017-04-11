На острове Уташуд на Камчатке впервые за 10 лет пересчитали ларг

Ученые Южно-Камчатского заказника, которые приняли участие в пересчете ларг или пестрых нерп и их потомства, на острове Уташуд, пришли к выводу, что популяция этих животных стабильна. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Кроноцком заповеднике, по результатам учётов на скалистом острове проживают 80 ларг - примерно столько же их обитало на острове и 10 лет назад, когда была проведена предыдущая «перепись».

Остров Уташуд — одно из самых густонаселенных морскими животными мест юга Камчатки. Небольшой скалистый островок — место обитания сразу нескольких видов морских млекопитающих и двух десятков тысяч пар морских птиц. «Ларга — достаточно пугливый зверь, поэтому к лежбищу с новорождёнными щенками мы передвигались ползком или прячась за камнями, также наблюдали за животными со скалы», — сообщил Геннадий Волынец, участник полевых работ.

Начальник научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник Дарья Паничева отметила, что благополучие популяций тюленей и каланов — следствие строго режима охраны Южно-Камчатского федерального заказника.

Ларгу также называют пестрой нерпой. Самцы этих животных достигают в длину 1,7 метра. На время спаривания они выбираются из воды на льдины. Популяция пятнистых тюленей оценивается в примерно 210-230 тыс. особей.

Лежбище на Уташуде относится к классу поливидовых — помимо ларги на нем регулярно встречаются обыкновенный тюлень (антур), кольчатая нерпа (акиба), обитают каланы, а в весенне-летний период лежбище посещают сивучи.