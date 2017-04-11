Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На острове Уташуд на Камчатке впервые за 10 лет пересчитали ларг
Ученые Южно-Камчатского заказника, которые приняли участие в пересчете ларг или пестрых нерп и их потомства, на острове Уташуд, пришли к выводу, что популяция этих животных стабильна. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Кроноцком заповеднике, по результатам учётов на скалистом острове проживают 80 ларг - примерно столько же их обитало на острове и 10 лет назад, когда была проведена предыдущая «перепись».
Остров Уташуд — одно из самых густонаселенных морскими животными мест юга Камчатки. Небольшой скалистый островок — место обитания сразу нескольких видов морских млекопитающих и двух десятков тысяч пар морских птиц. «Ларга — достаточно пугливый зверь, поэтому к лежбищу с новорождёнными щенками мы передвигались ползком или прячась за камнями, также наблюдали за животными со скалы», — сообщил Геннадий Волынец, участник полевых работ.
Начальник научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник Дарья Паничева отметила, что благополучие популяций тюленей и каланов — следствие строго режима охраны Южно-Камчатского федерального заказника.
Ларгу также называют пестрой нерпой. Самцы этих животных достигают в длину 1,7 метра. На время спаривания они выбираются из воды на льдины. Популяция пятнистых тюленей оценивается в примерно 210-230 тыс. особей.
Лежбище на Уташуде относится к классу поливидовых — помимо ларги на нем регулярно встречаются обыкновенный тюлень (антур), кольчатая нерпа (акиба), обитают каланы, а в весенне-летний период лежбище посещают сивучи.
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