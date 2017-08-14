На подъездах к школам столицы Камчатки проверяют дорожные знаки

На пешеходных переходах и подъездных путях к образовательным учреждениям Петропавловска-Камчатского проверяют состояние дорожных знаков. Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, перед началом нового учебного года специалистам предстоит проверить 99 объектов – школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.

На сегодня, проверено состояние знаков у 20 объектов. В планах специалистов Управления объезд ещё около 80 учреждений. «В ходе проверки специалисты осматривают места установки дорожных знаков 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», расположенных на подъездных путях к школам и детским садам. В случае необходимости производят замену опорных столбов или щитов дорожных знаков», - рассказали в мэрии.

Данные мероприятия призваны привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима при приближении к социальным объектам.