Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На подъезде к главному аэропорту Камчатки построят новую линию наружного освещения
Новую линию наружного освещения построят на подъезде к главному аэропорту Камчатки. Работы будут выполнены на 2-километровом участке трассы, соединяющей Петропавловск-Камчатский и Елизово. В ходе ежегодной прямой линии, вышедшей в эфир ГТРК «Камчатка» 24 декабря, глава региона Владимир Илюхин поручил проработать вопрос о включении данного объекта в краевую программу комплексного благоустройства.
С просьбой обустроить дорожный участок от кольца на 30 километре до аэропорта в ходе прямой линии к Губернатору Камчатского края обратился житель Елизова Александр Бондаренко.
«Мне часто приходится ездить в Петропавловск-Камчатский, как по старой дороге, так и по федеральной, - сказал Александр Бондаренко. - Радует, что по старой дороге привели в соответствие полотно, освещение, тротуары, искусственные неровности. То есть максимально подошли к безопасности дорожного движения. Но огорчает, что от кольцевой развязки на 30 км и до аэропорта освещения нет».
Глава региона сообщил, что данный участок дороги находится в федеральной собственности, но линия вдоль него долгое время была «бесхозной». Чтобы провести ремонт в рамках программы по благоустройству населённых пунктов Камчатского края, линию требовалось принять на баланс муниципального образования.
«Я знаю, огромное количество людей на 30 километр ездит на базу, ходит пешком, там очень активная зона. Сегодня вопросы передачи линии в муниципалитет, по-моему, уже улажены, и если это так, если все нормативные документы позволяют сделать заявку на включение в программу по благоустройству, то в следующем году мы работы на этом участке начнём», - сказал Владимир Илюхин.
При включении линии в адресный перечень работ по комплексному благоустройству ветхие деревянные столбы вдоль проезда будут заменены на современные металлические опоры, на которых смонтируют энергосберегающие светильники.
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