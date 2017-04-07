На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет

07 апреля 2017, 16:52

На поиски пропавших на Камчатке пассажиров катера вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и рабочей группой Главного управления. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, в поисках мужчин уже задействованы 15 специалистов и 5 единиц техники.

Оперативные группы МЧС, сформированные из спасателей и пожарных спецчасти, прочёсывают прибрежные территории на вездеходах, снегоходах и лодках. Задействованы беспилотные летательные аппараты. На поиски направлен вертолёт Ми-8. Кроме того, все морские суда, находящиеся в районе предположительного поиска, оповещены о происшествии.

«Невозможно понять, почему родные и друзья не остановили мужчин. Такой риск не оправдан, и не поддаётся объяснению. До открытия навигации выходить на воду категорически запрещено! Это крайне опасно для жизни! Мы, конечно, приложим все усилия и привлечём необходимую технику для поиска людей. Надеемся на благоприятный исход поисковой операции», — заявил главный спасатель Камчатки Роман Чурсин.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что на Камчатке пропали два человека, которые отправились на своей лодке обкатывать мотор в сторону, как предполагается, Авачинского залива. Как сообщили родственники, мужчины 26 и 36 лет ушли еще 5 апреля и до сих пор о их судьбе ничего не известно.

В МЧС «КамИНФОРМ» заявили, что поиски ведутся. При этом там особо отметили, что навигация для маломерных судов закрыта и мужчины, в принципе, не имели право выходить на лодке в сторону Авачинского залива. 

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