На поиски пропавшей на Камчатке туристки из Оренбурга направлены дополнительные силы

В поисках туристки из Оренбурга, которая потерялась в районе Плоского Толбачика на Камчатке, сегодня принимают участие уже около 50 человек — спасатели, полицейские волонтеры. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, сегодня было принято решение отправить на поиски дополнительные силы в составе 20 человек.

«Специалисты, задействованные в поиске, разделены на четыре группы. Сводной группировкой с момента пропажи девушки обследована территория на протяжении 29 километров, площадь обследования составила 15,2 квадратных километров. Поиск результата не дал. Территорию, где пропала туристка, будут осматривать, в том числе, с воздуха с помощью двух беспилотных летательных аппаратов», - говорят в МЧС.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что 34-летняя женщина пропала у подножия Плоского Толбачика на минувших выходных. Она была в составе группы туристов. Люди решили разойтись, чтобы сделать фотографии, а в назначенное время одна из туристок не вернулась.