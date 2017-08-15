Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На поиски пропавшей на Камчатке туристки из Оренбурга направлены дополнительные силы
В поисках туристки из Оренбурга, которая потерялась в районе Плоского Толбачика на Камчатке, сегодня принимают участие уже около 50 человек — спасатели, полицейские волонтеры. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, сегодня было принято решение отправить на поиски дополнительные силы в составе 20 человек.
«Специалисты, задействованные в поиске, разделены на четыре группы. Сводной группировкой с момента пропажи девушки обследована территория на протяжении 29 километров, площадь обследования составила 15,2 квадратных километров. Поиск результата не дал. Территорию, где пропала туристка, будут осматривать, в том числе, с воздуха с помощью двух беспилотных летательных аппаратов», - говорят в МЧС.
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что 34-летняя женщина пропала у подножия Плоского Толбачика на минувших выходных. Она была в составе группы туристов. Люди решили разойтись, чтобы сделать фотографии, а в назначенное время одна из туристок не вернулась.
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