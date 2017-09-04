Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На примере поселка Ключи ощущается начало возрождения сельских ДК на Камчатке: депутаты
Завершается реконструкция фасада Центра культуры и досуга поселка Ключи. Ремонт ведется в рамках федеральной программы «Местный дом культуры» и должен быть закончен в середине сентября.
Накануне ход работ проверили председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Камчатского края Татьяна Ткаченко, председатель краевой Контрольно-Счетной палаты Сергей Лозовский. Строители рассказали, что на сегодняшний момент выполнено 80 % запланированных работ, осталось доделать левую боковую стену и выполнить обшивку стыков уголками.
Директор Центра культуры и досуга Игорь Семенов рассказал, что храм культуры села Ключи меняется не только внешне. Практически до неузнаваемости преобразился актовый зал. При поддержке краевого депутата Андрея Копылова заменены потолок и освещение. Расширена сцена, сделаны новые полы. Куплены и установлены новые сидения. Сейчас заканчивается косметический ремонт зала. «Это необходимо селу. Людям больше негде собраться и провести вместе досуг. У нас очень много проходит мероприятий, насыщенный план работы, занимаются 9 коллективов, в том числе два вокально-инструментальных, три хореографических, ансамбль «Завина», который набирает популярность. Стараемся для людей», – сказал Семенов.
В целом, на первую ласточку проекта – ДК поселка Ключи – было направлено 4,1 млн рублей, в том числе, 3,5 млн рублей из федерального бюджета. Татьяна Ткаченко подчеркнула: очень важно, что федеральным проектным движением теперь охвачена и сфера культуры.
«Более 10 лет социальная сфера охвачена федеральными проектами. В сфере спорта – это строительство ФОКов, в образовании – строительство садиков, в здравоохранении – строительство медицинских учреждений. И сейчас наконец-то с 2016 года осуществляется федеральный проект «Местный дом культуры». Мы посмотрели, как реализуется данный проект в поселке Ключи. Видим, что практически закончен красивый вентилируемый фасад на доме культуры, своими силами и при поддержке краевого депутата Андрея Копылова реконструируется актовый зал. Здесь действительно ощущается начало возрождения сельских домов культуры, как сердца села, центра общения, духовного и нравственного развития. Безусловно, сельские ДК должны быть красивыми и внешне, и внутренне, чтобы детям и подросткам хотелось прийти сюда и заниматься. Хочется пожелать, чтобы этот проект работал на благо жителей нашей глубинки», – сказала Ткаченко.
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