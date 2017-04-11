На ремонт центральных дорог столицы Камчатки потратят более 230 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Петропавловска-Камчатского объявило тендер на проведение работ по ремонту улично-дорожной сети центральной части города на общую сумму, которая превышает 230 млн рублей.

В частности, почти 122 млн рублей власти планируют пустить на ремонт улично-дорожной сети от Ленинградской (от кольца хлебозавода до ул. Озерновская коса, включая проезд по ул. Ключевская), до улицы Озерновская коса.

Кроме того, 111,5 млн рублей направят из бюджета на работы по ремонту улично-дорожной сети на Ленинской (включая заезд на Морвокзал), ул. Советская - ул. Набережная (до пересечения с пл. им. Ленина). Об этом сообщает rostender.info.

Работы предполагают ремонт проездов, установку бордюров и нанесение дорожной разметки.

«КамИНФОРМ» уже сообщало, что на ремонт улично-дорожной сети краевой столицы в 2017 году будет направлено более 580 миллионов рублей. В настоящее время Управление дорожного хозяйства проводит мониторинг состояния дорог и проездов городского округа. С наступлением положительных среднесуточных температур подрядные организация приступят к реализации программы.