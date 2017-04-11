Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 11 апреля, вторник
В Петропавловске-Камчатском
+3 °C
малооблачно
- Курс валют ЦБ
USD 57,3896
EUR 60,7469
- Редакция
+7 914 623-82-57
На ремонт центральных дорог столицы Камчатки потратят более 230 млн рублей
Управление дорожного хозяйства Петропавловска-Камчатского объявило тендер на проведение работ по ремонту улично-дорожной сети центральной части города на общую сумму, которая превышает 230 млн рублей.
В частности, почти 122 млн рублей власти планируют пустить на ремонт улично-дорожной сети от Ленинградской (от кольца хлебозавода до ул. Озерновская коса, включая проезд по ул. Ключевская), до улицы Озерновская коса.
Кроме того, 111,5 млн рублей направят из бюджета на работы по ремонту улично-дорожной сети на Ленинской (включая заезд на Морвокзал), ул. Советская - ул. Набережная (до пересечения с пл. им. Ленина). Об этом сообщает rostender.info.
Работы предполагают ремонт проездов, установку бордюров и нанесение дорожной разметки.
«КамИНФОРМ» уже сообщало, что на ремонт улично-дорожной сети краевой столицы в 2017 году будет направлено более 580 миллионов рублей. В настоящее время Управление дорожного хозяйства проводит мониторинг состояния дорог и проездов городского округа. С наступлением положительных среднесуточных температур подрядные организация приступят к реализации программы.
Вчера
- 10 апреля 2017, 19:51
- На Камчатке нашли мужчину и ребенка, погребенных под лавиной
- 10 апреля 2017, 18:54
- К поискам попавших под лавину людей на Камчатке привлекут военных
- 10 апреля 2017, 16:17
- На Камчатке пройдет третий чемпионат по компьютерному многоборью для пенсионеров
- 10 апреля 2017, 16:17
- Корабли ТОФ задействованы в поисках пропавшего на Камчатке катера с людьми
- 10 апреля 2017, 16:16
- «Мастер Корякского танца»: посвященная Сергею Кевевтегину выставка пройдет на Камчатке
- 10 апреля 2017, 14:31
- Военные истребители МиГ-31 вернулись на Камчатку после учений в Приморье
За неделю
- 08 апреля 2017, 16:07
- МЧС Сибири о поисках пропавших мужчин на Камчатке: вызволять их приходится за внушительные деньги
- 08 апреля 2017, 13:36
- Акция «Вместе против терроризма» собрала на Камчатке 2 тыс. человек
- 08 апреля 2017, 11:50
- В центре столицы Камчатки «проснулись медведи»
- 07 апреля 2017, 17:23
- На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки
- 07 апреля 2017, 17:21
- Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
- 07 апреля 2017, 16:52
- На поиски катера с двумя мужчина на Камчатке подняли вертолет
За месяц
- 01 апреля 2017, 11:23
- В столице Камчатки будут судить мужчину, который насиловал слабоумную девочку
- 31 марта 2017, 14:19
- Акция «На работу на велосипеде» пройдет и в столице Камчатки
- 31 марта 2017, 07:56
- На Камчатке объяснили, почему участник «Берингии» Роман Мандятов не получил приз за свой костюм и нарты
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0