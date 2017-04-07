На ремонт улично-дорожной сети в столице Камчатки потратят более 580 млн рублей

На ремонт улично-дорожной сети краевой столицы в 2017 году будет направлено более 580 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, сейчас специалисты проводят мониторинг состояния дорог и проездов городского округа.

С наступлением положительных среднесуточных температур подрядные организация приступят к реализации программы. К концу апреля на сайте администрации Петропавловска мы разместим актуальный перечень магистральных дорог, внутриквартальных и придомовых проездов, подлежащих ремонту в рамках Программы комплексного благоустройства. В него войдет порядка 20 адресов. Ознакомиться с ним сможет каждый житель города.

В летний период также продолжится ремонт и строительство линий наружного освещения, обустройство детских площадок, восстановление подпорных стенок и лестниц.