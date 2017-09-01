Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На севере Камчатки чиновница три года занималась коммерческой деятельностью
Замглавы сельской администрации на севере Камчатке совмещала муниципальную службу с коммерческой деятельностью. Не дождавшись окончания прокурорской проверки она уволилась.
Как сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре, заместитель главы администрации сельского поселения «село Ковран» Тигильского района с июня 2014 по апрель 2017 года совмещала муниципальную службу с управлением хозяйствующим субъектом, являясь одновременно в местной родовой общине «Каврал» председателем совета - высшего органа управления данной организации.
Председатель совета общины непосредственно участвовала в управлении юридическим лицом, заключала от имени общины гражданско-правовые, хозяйственные договоры, трудовые договоры с работниками. Она лично подписывала приказы и финансовые документы по ведению общиной предпринимательской деятельности, связанной с рыболовством, переработкой и реализацией водных биологических ресурсов.
В это же время заместитель главы, занимая должность, относящуюся к высшей группе должностей муниципальной службы, являлась уполномоченным лицом администрации по профилактике коррупции и иных правонарушений, связанных с коррупционной деятельностью.
Антикоррупционное законодательство запрещает муниципальному служащему участвовать в управлении какой-либо организации, кроме общественной, и нарушение такого запрета является основанием для расторжения с муниципальным служащим трудового договора по инициативе работодателя.
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