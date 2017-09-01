На севере Камчатки чиновница три года занималась коммерческой деятельностью

01 сентября 2017, 09:23

Замглавы сельской администрации на севере Камчатке совмещала муниципальную службу с коммерческой деятельностью. Не дождавшись окончания прокурорской проверки она уволилась. 
 
Как сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре, заместитель главы администрации сельского поселения «село Ковран» Тигильского района с июня 2014 по апрель 2017 года совмещала муниципальную службу с управлением хозяйствующим субъектом, являясь одновременно в местной родовой общине «Каврал» председателем совета - высшего органа управления данной организации.
 
Председатель совета общины непосредственно участвовала в управлении юридическим лицом, заключала от имени общины гражданско-правовые, хозяйственные договоры, трудовые договоры с работниками. Она лично подписывала приказы и финансовые документы по ведению общиной предпринимательской деятельности, связанной с рыболовством, переработкой и реализацией водных биологических ресурсов.
 
В это же время заместитель главы, занимая должность, относящуюся к высшей группе должностей муниципальной службы, являлась уполномоченным лицом администрации по профилактике коррупции и иных правонарушений, связанных с коррупционной деятельностью. 
 
Антикоррупционное законодательство запрещает муниципальному служащему участвовать в управлении какой-либо организации, кроме общественной, и нарушение такого запрета является основанием для расторжения с муниципальным служащим трудового договора по инициативе работодателя. 

www.kamchat.info

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