На севере Камчатки чиновников заставили убрать свалку отходов на 3 гектарах

01 сентября 2017, 14:04

На Камчатке по иску прокурора суд обязал администрацию Карагинского района ликвидировать свалку площадью в три гектара возле поселка Оссора. Как сообщили «КамИНФОРМ» в прокуратуре края, там находятся отработавшие автопокрышки, канистры от моторных масел, кузова старых автомобилей, строительный и бытовой мусор.
 
Свалка, занимающая площадь около 3 гектаров, растянулась вдоль автомобильной дороги в районе местного аэропорта. Ее хорошо видно с борта вертолета, доставляющего местных жителей и туристов в Оссору.
 
Прокуратура вносила представление об устранении нарушений федерального законодательства главе администрации района. Доводы представления признаны обоснованными, но оно фактически отклонено со ссылкой на отсутствие средств в местном бюджете на разработку проектной документации и обустройство полигонов. Средства краевого бюджета на эти цели не выделялись. 
 
В поселке Оссора проживает более 2100 человек. В целях понуждения местных властей к действиям по ликвидации свалки прокурор района обратился в суд с административным иском о признании бездействия администрации незаконным и возложении обязанности устранить нарушения.
 
Решением Карагинского районного суда от 24 августа 2017 г. требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Суд обязал администрацию Карагинского района в срок до 20 октября 2018 года ликвидировать свалку, а до 20 октября 2019 года провести рекультивацию земельного участка, который она сейчас занимает.

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