На севере Камчатки чиновников заставили заняться работами по освещению дорог

По иску прокурора в Оссоре Карагинского района на Камчатке делают освещение дороги. Как пояснили «КамИНФОРМ» в прокуратуре, многие улицы Оссоры не имеют наружного освещения, в том числе улица Строительная, на которой расположена Карагинская районная больница.

По иску прокуратуры района в мае суд вынес решение, которым обязал районную и поселковую администрации организовать наружное освещение участка автомобильной дороги от дома № 5 до дома № 39 по улице Строительной в срок до 30 сентября текущего года.

Во исполнение этого решения в настоящее время на автодороге, ведущей к районной больнице, устанавливаются световые опоры.