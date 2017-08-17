На севере Камчатки двое парней украли продукты и водку из тягача бизнесмена

На севере Камчатки полицейские задержали подозреваемых в краже продуктов из снегоболотохода. Против молодых людей 17-ти и 19-ти лет по факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили «КамИНФОРМ» в СКР.

В полицию обратился 52-летний предприниматель из села Ачайваям Олюторского района. Мужчина сообщил, что из салона вездехода, на котором он доставлял продукты питания в труднодоступную местность, похищены продукты питания и напитки. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в совершении преступления, ими оказались двое местных жителей 19-ти и 17-ти лет. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что 12 июля один из парней проник в салон тягача и похитил несколько упаковок печенья, сока, а также два ящика водки. На застолье он пригласил своего товарища. После совместного распития спиртного молодые люди вновь отправились к вездеходу и взяли оттуда еще алкоголя и газировки.