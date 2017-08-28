Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На севере Камчатки инвестор запустит рыбоперерабатывающий завод на 400 тонн готовой продукции
На севере Камчатки на реке Кичига в следующем году будет запущен в работу новый рыбоперерабатывающий завод на 400 тонн готовой продукции. Как сообщили «КамИНФОРМ» в Минвостокразвития со ссылкой на инвестора, уже сейчас сформирована инфраструктура, необходимая для того, чтобы этот завод работал.
«Мы решили перенести переработку рыбы на берег, организовать здесь новые рабочие места. Всего планируется создать около 400-450 новых рабочих мест», – говорит инвестор.
Завод будет выпускать продукцию из горбуши, лосося, кеты. На предприятии будет установлена филейная линия. Также будет производиться икра. За рубеж икра будет поставляться в мороженом виде. Особое внимание будет уделено производственной санитарии и гигиене.
В июле этого года предприятие было отобрано для включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Такое решение было принято на подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, прошедшей под руководством вице-премьера – полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева. Частные инвестиционные проекты было предложено включить в госпрограмму впервые. Проект на включение в госпрограмму выдвинул Камчатский край.
Как отметил Юрий Трутнев, что включение частных инвестиционных проектов в госпрограмму проводится впервые. «Это новая история. Мы попробуем, насколько она эффективна. Насколько эффективно внимание государства без денег. Через полгода посмотрим», – уточнил он.
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