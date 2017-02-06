На севере Камчатки прокуратура требует от чиновников залатать крышу дома

06 февраля 2017, 11:52

На Камчатке, чтобы крыша не протекла, прокурору пришлось внести преставление. Прокуратура Пенжинского района провела проверку по обращению жильцов многоквартирного дома № 27, расположенного на улице Ленина в районном центре – селе Каменское Пенжинского района, по поводу повреждения кровли дома.
 
Установлено, что в период новогодних праздников во время прохождения циклона штормовым ветром на крыше дома повреждено несколько листов кровельного железа. В результате этого в чердачное помещение попадают осадки, которые весной приведут к протеканию кровли и потолков в квартирах жильцов, а в случае дождя – к более серьезному подтоплению жилых помещений и подъезда.
 
В этом муниципальном двухэтажном 12-квартирном деревянном доме 1979 года постройки проживают 37 человек, в том числе 9 несовершеннолетних.
 
Как показала проверка и обследование крыши, проведенные по инициативе прокуратуры совместно с представителями местной администрации, в течение месяца никаких мер по восстановлению кровли не принято.
 
В связи с бездействием местных властей прокурор района Валерий Дмитриев внес главе администрации сельского поселения «село Каменское» представление об устранении нарушений. Результаты его рассмотрения и фактическое приведение кровли в порядок находятся на контроле. 

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