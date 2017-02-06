Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
Петропавловск-
Камчатский
- 06 февраля, понедельник
В Петропавловске-Камчатском
-1 °C
пасмурно
- Курс валют ЦБ
USD 59,3137
EUR 63,8156
- Редакция
+7 914 623-82-57
На севере Камчатки прокуратура требует от чиновников залатать крышу дома
На Камчатке, чтобы крыша не протекла, прокурору пришлось внести преставление. Прокуратура Пенжинского района провела проверку по обращению жильцов многоквартирного дома № 27, расположенного на улице Ленина в районном центре – селе Каменское Пенжинского района, по поводу повреждения кровли дома.
Установлено, что в период новогодних праздников во время прохождения циклона штормовым ветром на крыше дома повреждено несколько листов кровельного железа. В результате этого в чердачное помещение попадают осадки, которые весной приведут к протеканию кровли и потолков в квартирах жильцов, а в случае дождя – к более серьезному подтоплению жилых помещений и подъезда.
В этом муниципальном двухэтажном 12-квартирном деревянном доме 1979 года постройки проживают 37 человек, в том числе 9 несовершеннолетних.
Как показала проверка и обследование крыши, проведенные по инициативе прокуратуры совместно с представителями местной администрации, в течение месяца никаких мер по восстановлению кровли не принято.
В связи с бездействием местных властей прокурор района Валерий Дмитриев внес главе администрации сельского поселения «село Каменское» представление об устранении нарушений. Результаты его рассмотрения и фактическое приведение кровли в порядок находятся на контроле.
Вчера
За неделю
- 04 февраля 2017, 11:19
- Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
- 04 февраля 2017, 09:05
- Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
- 03 февраля 2017, 16:12
- В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
- 03 февраля 2017, 14:58
- Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
- 03 февраля 2017, 14:57
- Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
- 03 февраля 2017, 14:56
- На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной
За месяц
- 28 января 2017, 09:09
- Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
- 27 января 2017, 16:24
- На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
- 27 января 2017, 16:24
- Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0