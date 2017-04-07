На севере Камчатки пропал начальник ПСО села Тиличики: уехал на снегоходе и не вернулся

На Камчатке СКР начал проверку по факту исчезновения 51-летнего начальника Олюторского филиала поисково-спасательного отряда села Тиличики.

Известно, что 31 марта мужчина на снегоходе «Ямаха» находился на территории Корфской косы. В последний раз он выходил на связь с родственниками около 20 часов, сообщив, что собирается двигаться в село Тиличики.

6 апреля в ходе поисково-спасательных работ в полынье бухты «Скрытая», расположенной между селом Тиличики и Корфской косой в воде на глубине более 2-х метров обнаружен снегоход, находившийся под управлением мужчины. В ходе осмотра снегохода установлено, что на момент его утопления он находился в работающем режиме.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.