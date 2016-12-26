Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На севере Камчатки ждут снежный циклон
По Камчатке в среду ударит новый циклон, но основное его влияние придется на севере региона, сообщают синоптики.
По их словам, атмосферный вихрь идет со стороны Тихого океана и несет с собой для севера края сильный снег и ветер. Что касается южных районов региона, в том числе и Петропавловска, то здесь влияние циклона выльется в сильную облачность.
Тем временем, по предварительным прогнозам синоптиков, снегопад краевому центру предстоит пережить в ночь на 31 декабря.
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