На севере Камчатки ждут снежный циклон

26 декабря 2016, 16:43

По Камчатке в среду ударит новый циклон, но основное его влияние придется на севере региона, сообщают синоптики. 
 
По их словам, атмосферный вихрь идет со стороны Тихого океана и несет с собой для севера края сильный снег и ветер. Что касается южных районов региона, в том числе и Петропавловска, то здесь влияние циклона выльется в сильную облачность. 
 
Тем временем, по предварительным прогнозам синоптиков, снегопад краевому центру предстоит пережить в ночь на 31 декабря. 

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

24 декабря 2016, 12:30
«Я не парашютист, я моряк»: глава Камчатки опроверг слухи о своей скорой отставке и больших премиальных
24 декабря 2016, 09:18
На новой дорожной развязке в столице Камчатки включили свет
24 декабря 2016, 09:15
Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Тихон Шпиленок будет похоронен в Брянской области
23 декабря 2016, 23:15
«Судьба забрала яркого человека»: глава Камчатки выразил соболезнования в связи со смертью Тихона Шпиленка
23 декабря 2016, 21:05
Камчатка скорбит: умер Тихон Шпиленок
23 декабря 2016, 16:51
Военные отрицают вину врачей в смерти срочника от менингита на Камчатке

За месяц

16 декабря 2016, 10:50
Глава Камчатки распорядился заморозить тарифы на свет, тепло и ГВС для большинства жителей региона
16 декабря 2016, 09:26
На Камчатке осудили пенсионера, зарубившего приемного сына
16 декабря 2016, 07:41
Жители Камчатки стали чаще болеть гриппом и оспой, но меньше коклюшем и сифилисом
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?