На севере Камчатки ждут снежный циклон

По Камчатке в среду ударит новый циклон, но основное его влияние придется на севере региона, сообщают синоптики.

По их словам, атмосферный вихрь идет со стороны Тихого океана и несет с собой для севера края сильный снег и ветер. Что касается южных районов региона, в том числе и Петропавловска, то здесь влияние циклона выльется в сильную облачность.

Тем временем, по предварительным прогнозам синоптиков, снегопад краевому центру предстоит пережить в ночь на 31 декабря.