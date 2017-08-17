На стенде Минсельхоза России на ВЭФ Камчатка покажет 11 проектов

17 августа 2017, 16:02

11 инвестиционных проектов презентует Камчатка в рамках работы стенда Министерства сельского хозяйства РФ на Третьем Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом «КамИНФРОРМ» сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Кучеренко.
 
«Мы отобрали для участия в презентациях на ВЭФ социально значимые, максимально проработанные и интересные инвестиционные проекты в области агропромышленного комплекса. В этом списке несколько проектов по организации тепличного производства овощей, развитию предприятий животноводства, птицефабрик, а также проект по глубокой переработке мяса и мясопродуктов, в том числе по производству консервов из мяса оленя», - сказал Александр Кучеренко.  
 
По его словам, представление проектов будет проходить в виде небольших презентаций, увидеть которые сможет любой гость или участник форума.
 
«Камчатка у многих не ассоциируется с сельским хозяйством. Вместе с тем, за последние годы в этой отрасли экономики в крае сделаны серьёзные шаги. Нашим предприятиям удалось нарастить производство молока, мяса, яиц, да и в целом агропромышленный комплекс развивается. Уверен, что представленные на ВЭФ проекты будут интересны не только специалистам отрасли, но и инвесторам, которые смогут по достоинству оценить весь инвестиционный потенциал региона в сельском хозяйстве», - подчеркнул Александр Кучеренко.
 
Он добавил, что на стенде Министерства сельского хозяйства России будут представлены  проекты по созданию тепличного комплекса «Зелёная ферма» (Инициатор – ООО «Зелёная ферма»), реконструкции птицефабрики в посёлке Зелёный Елизовского района (ООО «Камчатпищепром»), модернизации комбикормового завода в части возобновления производства муки (АО «Камчатская мельница»), созданию свинокомплекса полного производственного цикла (ООО «Агротек»), организации глубокой переработки мяса и мясопродуктов, в том числе по производству консервов из мяса оленя (ООО «Возрождение развития оленеводства») и другие.

www.kamchat.info

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