Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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На строительство театра кукол на Камчатке выделят еще 100 млн рублей
На Камчатке депутаты краевого парламента на бюджетном комитете одобрили планируемые изменения в бюджет региона, по которым на строительство тетра кукол в Петропавловске будут выделены дополнительные деньги. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в заксобрании.
Предполагается увеличение средств на государственную программу Камчатского края «Развитие культуры»: в ее рамках 100 млн рублей предполагается направить на продолжение строительства театра кукол. «Оно идет действительно достаточно хорошими темпами, там хороший подрядчик, который очень активно работает. Поэтому, мы думаем, что, действительно, театр кукол уже в скором времени будет построен», - говорят в парламенте.
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что до конца 2017 года подрядная организация должна завершить монтаж металлокаркаса здания Камчатского театра кукол и выполнить на объекте все работы по устройству железобетонных стен и перекрытий. В рамках контракта, заключённого в прошлом году с компанией "Мастер", была залита фундаментная плита, смонтировано опорное кольцо купола, установлен металлокаркас двух блоков, начат монтаж третьего.
Кроме того, установлена трансформаторная подстанция для обеспечения здания электроэнергией. В настоящее время техническая готовность объекта по данному этапу строительства составляет 45%. В следующем году в рамках нового контракта планируется выполнить остекление купола, установить навесные фасады
Площадка под новый театр кукол расположена на пр. Циолковского в микрорайоне «Горизонт» в Петропавловске-Камчатском. Под строительство отведён земельный участок - 1,6 га. Согласно проекту, трёхэтажное здание будет иметь площадь свыше 9 тысяч квадратных метров. Зрительный зал театра рассчитан на 250 посадочных мест.
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