На «Тотальный диктант» записались 150 жителей Камчатки

В Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П. Крашенинникова 8 апреля пройдёт международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант-2017». Об этом напомнили в министерстве культуры Камчатского края.

«Регистрация участников интеллектуального теста идёт полным ходом. Их ждёт текст, подготовленный российским писателем Леонидом Юзефовичем, лауреатом литературной премии “Большая книга”», - сообщили в министерстве.

Там добавили, что присоединиться к акции по-прежнему может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайтеwww.totaldict.ru.

Добавим, что акция «Тотальный диктант» состоится в 17:00. Справки по телефону: 8 (4152) 25-25-65.